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Зозуля: «Яремчук забив і показав герб України – красава. Я приїхав з гербом в «Бетіс» – фашист і нацист»

Колишній гравець збірної України – про «спорт внє палітікі»
Футбол
14:34
Зозуля: «Яремчук забив і показав герб України – красава. Я приїхав з гербом в «Бетіс» – фашист і нацист»

Колишній нападник «Дніпра» і «Динамо» Роман Зозуля, який зараз виступає в іспанській «Фуенлабраді», розповів про «спорт внє палітікі», що закінчився відразу ж після початку повномасштабної війни:

«Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Це про таких людей. Вісім років багацько хто думав, що той Зозуля якийсь дурачок. Мені багато телефонували і казали: «Що ти там допомагаєш? Це повинна робити держава – це не наша справа. Зюзя, ну що ти робиш?».

В 2014 році ми зайняли друге місце з «Дніпром». У нас на площі було святкування і нам вручали медалі. Я взяв мікрофон і вже тоді, у 2014 році, заспівав «Путін х###о». Тоді теж було багато дзвінків: «Зюзя, навіщо? Зараз все закінчиться, ми ж браття. А раптом ти свою кар’єру зіпсуєш? А потім, коли все буде добре, можна буде в Росію поїхати пограти». Я тоді дуже грубо відповідав тим, хто мені таке казав.

З одного боку, вони були праві в тому, що я зіпсував cвою кар’єру. Мені здається, моя позиція і відвертість трохи мені завадили. Наведу маленький приклад. Рома Яремчук забив гол у Лізі чемпіонів і показав герб України. Йому респект за цей жест - він красава і молодець.

Але з таким же гербом України у 2016 році я приїхав в Севілью підписувати контракт з «Бетісом». Через годину мене викликали в офіс і почалося, що я фашист і нацист. Вся Іспанія кричала, що він приїхав з фашистським гербом «Азова», згадували Гітлера і все таке. А зараз прапор України в центрі Мадрида висить.

Тоді люди не розуміли, що у нас війна. Але я вважаю, що це тільки наша помилка, адже всі публічні люди нічого не казали. Не було так, як зараз. Якщо б ми тоді об’єднались так, як зараз, то мені здається, навіть без допомоги Європи і Америки ми б їх загнали за Сибір. Ми б купили три байрактари, і вони вигнали б цю нечисть з нашої землі.

А як тоді було: «Футбол вне политики», «моя команда не дозволяє говорити про війну», або «а я в цьому не розбираюсь». Інші казали: «А ми браття, треба миритись», «цю війну почали політики». Це все було. Та сторона 8 років дивилась і бачила, що у нас повилазили всі ці ОПЗЖ.

Багато хто ще 23 числа виставляв фотки: «Та ми браття», «будет мир, не будет войны». А 24-го вже писали: «Ах, ви козли…». Через це все і прийшла ця нечисть. Те, що ми зараз об’єднались, це дуже важливо і дуже круто. І дай бог, щоб ми не робили тих помилок, які були за останні 8 років.

Ви бачили, як до Притули прийшла дівчинка, яка сама зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ? Я плакав. З такими дітьми і з таким народом, ми 100% переможемо».

Нагадаємо, Зозуля розповів чим зараз займається його фонд для допомоги нашим військовим.

Джерело: ua.tribuna.com Сергій Лук'яненко
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