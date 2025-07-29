Зубков може пропустити старт Трабзонспора в Суперлізі
Олександр отримав травму
близько 2 годин тому
Олександр Зубков / Фото - Трабзонспор
Вінгер Трабзонспора та збірної України Олександр Зубков отримав пошкодження коліна на одному з тренувань, повідомляє журналіст Юнус Емре.
Очікується, що завтра Олександр поступово долучатиметься до загальної групи. Разом із Зубковим до команди доєднається і нігерійський нападник Пол Онуачу.
Обидва гравці мають бути готовими до першого матчу нового сезону Суперліги проти Коджаеліспора (11 серпня).
Зубков приєднався до турецького клубу взимку 2025 року, перейшовши з донецького Шахтаря та підписавши контракт до літа 2029-го. З того часу він провів 20 матчів за Трабзонспор, записавши на свій рахунок 8 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.