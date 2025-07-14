Тренер Тразбонспора знайшов спільну мову з українцями. Фото
За допомогою тімбілдінгу
близько 1 години тому
Фото - Taka Gazetesi
Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке встановив дуже добрий зв'язок з українськими футболістами в команді.
Місцеве видання Taka Gazetesi опубліковано спільну світлину Текке, яку він зробив з Олександром Зубковим, Данилом Сіканом та Арсенієм Батаговим на командній вечері в неформальній обстановці.
Молодий тренер за допомогою тімбілдінгу надіслав чіткий меседж оточенню про відсутність непорозуміння з Сіканом, який не отримував багато ігрового часу.
Колишній форвард Шахтаря розповів, що його вразило у чемпіонаті Туреччини.
Поділитись