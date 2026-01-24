Сергій Разумовський

Трабзонспор у 19-му турі турецької Суперліги обіграв Касимпашу вдома з рахунком 2:1. Команди обмінялися голами Онуачу та Діабате, а переможний м’яч наприкінці забив український вінгер Олександр Зубков.

Зубков вийшов у старті та провів на полі 89 хвилин. У його активі гол, 4 ключові передачі, 4 удари по воротах, 6 дотиків у штрафному майданчику суперника та 61 дотик до м’яча загалом. Також він виконав передачі з точністю 84%, зробив 2 успішні обводки з 3 спроб і записав на рахунок 1 перехоплення. WhoScored оцінив гру вінгера у 7.9, SofaScore — у 7.8.

Повний матч відіграв ще один українець, центральний захисник Арсеній Батагов. Він віддав 96 точних передач із 99% точності, виконав 12 з 12 точних довгих пасів, виграв 1 верхове єдиноборство та програв 1 єдиноборство на землі. Також у Батагова 6 виносів м’яча, 1 підкат і 1 перехоплення.

Оцінки Батагова відрізнялися залежно від ресурсу: SofaScore поставив 8.0 та визначив його найкращим гравцем матчу, тоді як WhoScored оцінив виступ захисника у 6.7 бала.