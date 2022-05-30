Зубков: «Зінченко налаштовував всіх проти «Ліверпуля»

Вінгер збірної України Олександр Зубков висловився про перемоги українців в двох найпрестижніших європейських футбольних турнірах - АПЛ (Олександр Зінченко) І Лізі чемпіонів (Андрій Лунін).

Я знаю, що Зіна (Олександр Зінченко - прим.) Налаштовував всіх проти «Ліверпуля». Так співпало, що один українець в «Реалі», інший проти «Ліверпуля». Зірки зійшлися. Я думав, що буде 0: 0 в основний час.

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