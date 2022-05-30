Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Зубков: «Зінченко налаштовував всіх проти «Ліверпуля»
У підсумку, Лігу чемпіонів виграв «Реал»
30 травня 22:57
Вінгер збірної України Олександр Зубков висловився про перемоги українців в двох найпрестижніших європейських футбольних турнірах - АПЛ (Олександр Зінченко) І Лізі чемпіонів (Андрій Лунін).
«Всі розуміють, що матч з Шотландією значить для країни. Все серйозно готуються. Вітаємо нашого козака Луню (Андрія Луніна - прим). Всі раділи йому.
Я знаю, що Зіна (Олександр Зінченко - прим.) Налаштовував всіх проти «Ліверпуля». Так співпало, що один українець в «Реалі», інший проти «Ліверпуля». Зірки зійшлися. Я думав, що буде 0: 0 в основний час.
Підготовка в Словенії? Все абсолютно. Хороші поля, хороша інфраструктура, хороший тренажерний зал, кімнати, їжа ».
Збірна України вже в повному складі. післязавтра команда Олександра Петракова зіграє з Шотландією в відборі на ЧС-2022.
Коментарі 0