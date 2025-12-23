Сергій Разумовський

19-річний нападник Ендрік приєднався до Ліона. Про це повідомила пресслужба французького клубу.

Ендрік Феліпе Морейра де Соуза народився в Тагуатінзі поблизу Бразиліа та розпочав футбольний шлях в академії Палмейраса. Там він швидко заявив про себе як один із найперспективніших гравців свого покоління. Природний бомбардир здобув низку індивідуальних і командних нагород у юнацьких турнірах.

У 16 років Ендрік підписав свій перший професійний контракт із Палмейрасом і дебютував у чемпіонаті Бразилії в матчі проти Курітіби. Надалі він стабільно демонстрував прогрес, що привело до підписання контракту з Реалом. До мадридського клубу нападник приєднався після досягнення повноліття влітку 2024 року. До від’їзду в Європу, відомий під прізвиськом «Боббі», він провів 82 матчі за Палмейрас, забив 21 м'яч і двічі виграв місцеву Серію А.

Після переходу до Реала Ендрік продовжив розвиток на найвищому рівні. У 39 матчах у всіх турнірах він відзначився сімома забитими м’ячами. Форвард також закріпився в складі національної збірної Бразилії, за короткий час пройшовши шлях від юнацьких команд до головної «Селесао». У 19 років на його рахунку вже 14 матчів і три голи за збірну.

У Ліоні зазначили, що задоволені підписанням Ендріка. Очікується, що він приєднається до тренувань основної команди з 29 грудня. У клубі також подякували мадридському Реалу за конструктивну співпрацю, яка дозволила успішно оформити цей перехід, зазначили в пресслужбі Ліона.

Раніше повідомлялося, що перехід Ендріка відбувся на правах оренди. Проте опції викупу не передбачено.