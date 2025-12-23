Сергій Разумовський

Нападник Реала Ендрік найближчим часом має змінити клуб і продовжити кар’єру у Франції – у складі Ліона. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, який уточнює деталі майбутньої угоди між сторонами.

За інформацією джерела, 19-річний бразильський нападник приєднається до Ліона на правах оренди до завершення поточного сезону. Важливий нюанс домовленості – оренда не передбачає опції викупу, тобто після закінчення терміну угоди Ендрік має повернутися до Реала. Такий формат переходу виглядає як спроба мадридців дати гравцеві більше ігрової практики без втрати контролю над його майбутнім.

Фінансові умови також частково розкриті: Ліон візьме на себе 50% витрат на зарплатню нападника на період оренди. Це дозволяє французькому клубу підсилити атаку футболістом із високим потенціалом, а Реалу – зменшити навантаження на зарплатну відомість та можливість надати ігрову практику, не відмовляючись від довгострокових планів щодо бразильця.

Нагадаємо, влітку 2024 року Реал придбав Ендріка у Палмейраса за 35 млн євро. У нинішньому сезоні він зіграв лише три матчі, та й результативними діями поки не відзначився, що й підштовхує до рішення про тимчасову зміну команди заради регулярних виходів на поле.

