Сергій Разумовський

Нападник львівських Карпат Бабукар Фаал поділився власними очікуваннями від майбутнього протистояння з Шахтарем у рамках 17-го туру української Премʼєр-ліги, який відкриє для львів’ян другу частину сезону. Футболіст згадав, як у травні 2025 року вже мав досвід відзначитися голом у ворота команди з Донецька. За його словами, подібний момент був дійсно особливим у карʼєрі, адже забити у ворота одного із найтитулованіших клубів країни – велика гордість для будь-якого гравця.

Шахтар – це велика команда, це сильна команда. Але й Карпати – дуже хороша команда. Коли я забив їм гол, це було неймовірне відчуття, адже це один із найбільших клубів України. Сподіваюся, зможу повторити це тут і принести перемогу вболівальникам Карпат. Бабукар Фаал

Матч між Шахтарем і Карпатами заплановано на 22 лютого, початок поєдинку о 15:30. Ця зустріч обіцяє стати справжньою футбольною подією для обох клубів і їхніх прихильників.

Раніше Карпати запартнерилися з аматорським клубом.