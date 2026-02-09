Новачок ЛНЗ, вінгер Абдул Авуду, в інтерв'ю пресслужбі клубу поділився враженнями від переходу до української команди на правах оренди з португальської Візели. Окремо футболіст прокоментував популярне запитання вболівальників щодо швидкості, адже раніше він виступав у Візелі разом із Проспером Оба.

Передусім, хочу всім подякувати. Я дуже щасливий бути тут. З моменту мого прибуття партнери по команді проявляють до мене лише найкраще ставлення.

Зі свого боку я не буду казати, що я швидший за Проспера. Я порівнюю себе лише із собою. Проспер – мій друг. Він для мене як молодший брат. Ви і самі зможете порівняти, хто швидший.

Я тут лише кілька днів. Я дуже-дуже щасливий. Партнери по команді добре до мене ставляться. Я відчуваю себе на своєму місці. Мені подобається, як проходять тренування. Я думаю, що ми будемо лише прогресувати.