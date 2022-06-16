Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Румунія. Пряма трансляція
19:25
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну

І згадав фристайліста з рф, з яким обіймався на двох останніх Олімпіадах
Фрістайл
19:43
Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
Фото: Getty Images

Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко не гнівається на росіян, які мовчать після повномасштабного вторгнення рф на територію України:

З одного боку, як спортсмен спортсмена, можу зрозуміти. Що творить твоя держава, ти, може, не підтримуєш, але сказати нічого не можеш. Звісно, як спортсмену, важко втратити всі змагання. Із іншого ж боку, якось треба дати зрозуміти, що це ненормально – те, що робить твоя країна, і ви всі разом маєте за це відповідати.

Єдиний спортсмен, який мені подзвонив, – це Ілля (Буров). Росіянин. То я його обійму, то він мене на емоціях. Він дзвонив, я розповідав йому, що відбувається. Він також розуміє це все, але нічого зробити не може. Я розумію його. Напевно, тяжко там щось сказати, те, що треба.

Якщо в людини є бажання, то є. Якщо ні, то що я можу зробити?

Абраменко зізнався, що і не думав про можливість війни в Україні.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Абраменко Ілля Буров війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стало відомо, яку суму зібрала збірна України на відбудову країни
Стало відомо, яку суму зібрала збірна України на відбудову країни
Футбол Збірна України
20:46
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
ММА
18:59
Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
Фрістайл
18:22
Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»
Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»
Легка атлетика
16:38
Євроліга відсторонила російські клуби
Євроліга відсторонила російські клуби
Баскетбол Єврокубки
15:39
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
Легка атлетика
15 червня 15:45

Новини: Фрістайл

Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
19:43
Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
18:22
Олександр Абраменко: «Вислів «братскіє народи» про Україну і росію? Не мають права так говорити»
Ексклюзив Олександр Абраменко: «Вислів «братскіє народи» про Україну і росію? Не мають права так говорити»
02 травня 09:11
Олександр Абраменко: «На жаль, сусід, який називає себе «братнім народом», завдав підлого удару»
Олександр Абраменко: «На жаль, сусід, який називає себе «братнім народом», завдав підлого удару»
26 лютого 15:20
На етапі Кубка світу в Челябінській області виступали тільки російські спортсмени - всі інші відмовилися
На етапі Кубка світу в Челябінській області виступали тільки російські спортсмени - всі інші відмовилися
25 лютого 16:54
Представник ОКР Буров - про обійми з Абраменко на Іграх-2022: «Здорово, що це обговорюють, що спорт поза політикою, що дружба народів»
Представник ОКР Буров - про обійми з Абраменко на Іграх-2022: «Здорово, що це обговорюють, що спорт поза політикою, що дружба народів»
Пекін-2022
21 лютого 13:32
Найтитулованіший українець на Зимових Олімпіадах ухильно відповів на питання про участь на Іграх-2026
Найтитулованіший українець на Зимових Олімпіадах ухильно відповів на питання про участь на Іграх-2026
Пекін-2022
20 лютого 20:19
Абраменко - про пропуск командних змагань Пекіна-2022: «Тести на коронавірус не дають чітких результатів»
Абраменко - про пропуск командних змагань Пекіна-2022: «Тести на коронавірус не дають чітких результатів»
Пекін-2022
20 лютого 16:25
Абраменко: «Не те, що я не радий сріблу Пекіна-2022, але своїм стрибком я не сильно задоволений»
Абраменко: «Не те, що я не радий сріблу Пекіна-2022, але своїм стрибком я не сильно задоволений»
Пекін-2022
20 лютого 15:42
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини