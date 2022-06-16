Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну

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Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко не гнівається на росіян, які мовчать після повномасштабного вторгнення рф на територію України:



Єдиний спортсмен, який мені подзвонив, – це Ілля (Буров). Росіянин. То я його обійму, то він мене на емоціях. Він дзвонив, я розповідав йому, що відбувається. Він також розуміє це все, але нічого зробити не може. Я розумію його. Напевно, тяжко там щось сказати, те, що треба.

Якщо в людини є бажання, то є. Якщо ні, то що я можу зробити?