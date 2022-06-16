Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
І згадав фристайліста з рф, з яким обіймався на двох останніх Олімпіадах
19:43
Фото: Getty Images
Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко
не гнівається на росіян, які мовчать після повномасштабного вторгнення рф на територію України:
З одного боку, як спортсмен спортсмена, можу зрозуміти. Що творить твоя держава, ти, може, не підтримуєш, але сказати нічого не можеш. Звісно, як спортсмену, важко втратити всі змагання. Із іншого ж боку, якось треба дати зрозуміти, що це ненормально – те, що робить твоя країна, і ви всі разом маєте за це відповідати.
Єдиний спортсмен, який мені подзвонив, – це Ілля (Буров). Росіянин. То я його обійму, то він мене на емоціях. Він дзвонив, я розповідав йому, що відбувається. Він також розуміє це все, але нічого зробити не може. Я розумію його. Напевно, тяжко там щось сказати, те, що треба.
Якщо в людини є бажання, то є. Якщо ні, то що я можу зробити?
Абраменко зізнався, що і не думав про можливість війни в Україні.
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