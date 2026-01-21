Олег Гончар

Збірна України з лижної акробатики матиме максимальне представництво на зимових Олімпійських іграх-2026 — по чотири спортсмени серед чоловіків і жінок, повідомило Суспільне.

Після закриття олімпійського рейтингу Україна спочатку отримала на одну квоту менше. Через нестачу учасників для формування командного турніру жіночу ліцензію передали Швейцарії. Втім, збірна Італії, яка як країна-господар отримала по одній квоті серед чоловіків і жінок, не має жодного кваліфікованого лижного акробата. Після офіційної відмови італійців від обох ліцензій жіноча квота була перерозподілена на користь України.

Додаткову ліцензію тренерський штаб національної команди передав Неллі Попович — першій спортсменці поза межами прохідної зони в олімпійському рейтингу. Головний тренер збірної Енвер Аблаєв пояснив, що Попович зробила максимум можливого: минулий сезон вона пропустила через травму, до повноцінних стрибків повернулася лише цього року, не брала участі у семи відбіркових етапах Кубка світу, але зуміла показати дуже сильні результати.

Склад збірної України з лижної акробатики на ОІ-2026:

Чоловіки:

Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк

Жінки:

Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

Це максимальне представництво України в лижній акробатиці за всю історію участі в Олімпійських іграх — раніше найбільше було сім спортсменів. Змагання в цьому виді програми відбудуться з 17 по 21 лютого.