України все ж отримає максимальні вісім олімпійських ліцензій у лижній акробатиці, а не сім
Жіноча квота перейшла від Італії — Неллі Попович поїде на Ігри
близько 2 годин тому
Збірна України з лижної акробатики матиме максимальне представництво на зимових Олімпійських іграх-2026 — по чотири спортсмени серед чоловіків і жінок, повідомило Суспільне.
Після закриття олімпійського рейтингу Україна спочатку отримала на одну квоту менше. Через нестачу учасників для формування командного турніру жіночу ліцензію передали Швейцарії. Втім, збірна Італії, яка як країна-господар отримала по одній квоті серед чоловіків і жінок, не має жодного кваліфікованого лижного акробата. Після офіційної відмови італійців від обох ліцензій жіноча квота була перерозподілена на користь України.
Додаткову ліцензію тренерський штаб національної команди передав Неллі Попович — першій спортсменці поза межами прохідної зони в олімпійському рейтингу. Головний тренер збірної Енвер Аблаєв пояснив, що Попович зробила максимум можливого: минулий сезон вона пропустила через травму, до повноцінних стрибків повернулася лише цього року, не брала участі у семи відбіркових етапах Кубка світу, але зуміла показати дуже сильні результати.
Склад збірної України з лижної акробатики на ОІ-2026:
Чоловіки:
Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк
Жінки:
Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович
Це максимальне представництво України в лижній акробатиці за всю історію участі в Олімпійських іграх — раніше найбільше було сім спортсменів. Змагання в цьому виді програми відбудуться з 17 по 21 лютого.
