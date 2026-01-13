Україна здобула рекордні вісім ліцензій на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці
Остаточний склад визначить тренерський штаб після внутрішніх відборів
38 хвилин тому
Збірна України встановила рекорд, здобувши вісім ліцензій на Олімпійські ігри-2026 у лижній акробатиці.
Українська команда зможе виставити по чотири акробати у чоловічих та жіночих змаганнях. Остаточний склад спортсменів, які поїдуть на ОІ-2026, визначить тренерський штаб на основі внутрішніх відбіркових змагань.
Ліцензії, здобуті на етапах Кубка світу, є неіменними.
Котовський — переможець етапу Кубка світу з лижної акробатики.
