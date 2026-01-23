Сергій Разумовський

Після матчу першого туру групового етапу Євро-2026 з футзалу між збірними Вірменії та України (2:1) стався скандальний епізод за участю гравця вірменської команди дєніса нєвєдрова. Під час святкування перемоги просто на майданчику він дозволив собі нецензурні образи на адресу України, голосно вигукнувши: «Лохи, Україна! Лохи, на**й!».

Ці слова пролунали одразу після завершення гри, в якій збірна Вірменії здобула вольову перемогу з рахунком 2:1, відігравшись по ходу зустрічі та вирвавши результат на свою користь. Вчинок цього квазі-спортсмена може кваліфікуватися як пряме порушення статей 11 (2) (b) та/або 11 (2) (e) щодо образливих висловів стосовно учасників матчу, а також статті 14, що прямо забороняє висловлювання дискримінаційного характеру щодо раси або національності.

Цей нєвєдров, очікувано, народився на російській федерації, однак згодом змінив спортивне громадянство. У 2021 році він отримав паспорт Вірменії, після чого почав виступати за національну збірну цієї країни. При цьому, за болотяну батьківщину він, усе ж, грав, маючи чотири матчі у складі росії U-21. Наразі 31-річний футзаліст виступає на клубному рівні, о диво, за фк тюмєнь.