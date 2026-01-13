Гравець збірної України Олександр Педяш висловився щодо повернення до команди перед стартом Євро-2026.

Ну емоції лише позитивні, я багато працював, щоб знову бути тут. Дуже довго чекав і буду робити все від себе можливе, щоб поїхати разом із збірною на чемпіонат Європи.

Та насправді дуже не вистачало збірної. Коли тренуєшся і граєш за клуб, то це зовсім не ті відчуття, ніж коли у збірній. Коли приїжджаєш сюди, то всі нові люди з різних команд, нове спілкування. У цьому плані дуже сумував.

Ще не всіх бачив, але дуже радий був побачити Петю (Шотурму – прим.). Це мій братанчик і дуже сумував за ним.

Суперники? Та нормальні команди. У нас там Вірменія, Чехія і Литва. З останніми ми вже грали, то непогана робоча збірна. Ми повинні у будь-якому випадку виходити з цієї групи. Маємо всі шанси. У нас така команда крута. Усі гравці з досвідом і в чемпіонаті Іспанії грали. Ми не можемо, а будемо боротися за призові місця, - сказав Педяш в інтерв'ю «Спорт 24».