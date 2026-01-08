Сергій Разумовський

Головний тренер національної збірної України з футзалу Олександр Косенко визначився зі складом на найближчий навчально-тренувальний збір, який пройде у Польщі та Словенії в межах підготовки до Євро-2026. До розширеного списку потрапили 15 виконавців, які мають закласти фундамент під фінальний етап підготовки команди перед стартом чемпіонату Європи.

На позицію воротарів наставник викликав трьох гравців. Це Юрій Савенко з Київ Футзал, Олександр Сухов із ХІТ, а також Іван Бєлімов, який нині виступає за Каспій у чемпіонаті Казахстану. Таким чином, у тренерського штабу буде можливість порівняти кандидатів у максимально наближених до матчевих умовах і визначити оптимальну ієрархію на воротарській позиції перед турніром.

Основну частину заявки складають універсали. Найбільше представництво традиційно має ХІТ: до збірної викликані Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Андрій Мельник і Владислав Первєєв. Також одразу троє гравців делегував польський Євробус – Артем Фаренюк, Назар Швед і Даниіл Абакшин, що підкреслює помітний внесок легіонерів у нинішню обойму збірної. Два виконавці представляють Ураган – Петро Шотурма та Ілля Приходько. Із чемпіонату Іспанії до табору синьо-жовтих приїдуть Ігор Корсун, який грає за Осасуна Магна, та Микола Микитюк із Рібера Наварра.

Окремо відзначається повернення Олександра Педяша: він знову в лавах національної команди вперше з вересня 2024 року. Для штабу Косенка це важливе підсилення, адже мова про досвідченого виконавця, який добре знайомий із вимогами збірної та може додати варіативності в ігрових поєднаннях.

Збір розпочнеться 11 січня – команда збереться у польському Перемишлі, де протягом кількох днів проводитиме тренування, працюватиме над тактичними нюансами та взаємодіями. Заключним контрольним етапом цієї підготовки стане товариський матч 17 січня проти Словенії, який позиціонують як фінальну перевірку перед Євро-2026. Важливий нюанс: спаринг відбудеться у закритому форматі, тож прямої трансляції не планується.

Також стало відомо, що до переліку викликаних не потрапив Ростислав Семенченко. Раніше Олександр Косенко пояснював це серйозною травмою гравця – нагадаємо, футзаліста визнавали третім найкращим гравцем чемпіонату світу 2024 року, тож його відсутність є відчутною втратою для команди напередодні великого турніру.