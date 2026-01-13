Гравець збірної України Євгеній Жук поділився думками щодо матчів проти Вірменії, Литви та Чехії на груповому етапі Євро-2026. Слова футзаліста передає пресслужба УАФ.

Я впевнений, що на майданчиках Євро-2026 у нас буде підтримка наших уболівальників. Я вже неодноразово казав, що будь-де під час наших матчів панує майже домашня атмосфера. В усіх країнах, де ми грали, завжди були присутні наші вболівальники. Вони дуже класні.

Щодо завдань на цей турнір, то особисто я хочу забивати за нашу збірну, адже це моя робота, це я повинен виконувати. Але головне — це не особисте, а командне. Я думаю, тренерський штаб ще поставить нам остаточні завдання на Євро, але ми завжди говоримо, що маємо рухатися від поєдинку до поєдинку. Поки що в нас попереду груповий етап, і саме про нього та про підготовку до цих змагань ми думаємо зараз.

Проти нас будуть грати суперники, які зуміли вийти на чемпіонат Європи. Будемо чесними, Вірменія вийшла з дуже важкої групи, відчепивши Казахстан, який був на четвертому місці у світовому рейтингу. Це дуже серйозний показник.

Із Чехією ми грали, і це сильна команда. Вона нещодавно проводила товариські матчі й мала в них дуже гарний вигляд. А Литва — це господар, вона буде битися. Із нею ми нещодавно грали, і литовці досить сильно нас покусали. Плюс у них буде шалена підтримка трибун, набагато більша, ніж у спарингах. Із такими збірними буває важче грати, ніж із топкомандами на кшталт Португалії. Вони можуть сісти назад, й іноді виникають складні варіанти.