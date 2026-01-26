Сергій Разумовський

УЄФА визначила гравця збірної України з футзалу Ігоря Чернявського найкращим футзалістом у матчі другого туру групового етапу Євро-2026 проти збірної Литви, який завершився перемогою українців 4:1. 30-річний футзаліст став одним із ключових виконавців у цій зустрічі та зробив вагомий внесок у підсумковий результат.

Чернявський відзначився забитим м’ячем уже на старті поєдинку, відкривши рахунок на 7-й хвилині першого тайму. Цей гол задав потрібний імпульс для команди, яка після невдалого старту на турнірі потребувала виключно перемоги, аби повернути собі контроль над ситуацією в групі.

Після фінального свистка гравець підкреслив важливість набраних очок і відзначив, що Україна провела матч якісно та зібрано. Його слова передає пресслужба УЄФА.

У першому матчі ми мали поганий результат, і сьогодні знали, що перемога має вирішальне значення. Ми заслужили на цю перемогу, адже добре грали від початку й до кінця та зробили все необхідне. Ігор Чернявський

Після двох турів збірна України посідає другу сходинку в таблиці групи B, маючи перевагу в два очки над збірними Чехії та Литви. Вирішальним для розподілу місць стане заключний матч групового етапу: 28 січня українська команда зіграє проти збірної Чехії.