Головний тренер збірної України Олександр Косенко оцінив гру дебютантів синьо-жовтих у товариських матчах із Португалією (1:1, 5:2) та повідомив про травму лідера команди Ростислава Семенченка. Слова фахівця передає пресслужба АФУ.

Для того товариські ігри і потрібні, щоб ми давали можливість проявляти себе і молодим гравцям, тим, хто дійсно заслуговує, на нашу думку, на виклик у збірну. Вони молодці, непогано себе проявили. Ми розуміємо, що будь-яка людина має хвилювання – і це нормально. Але вони дійсно показали дуже пристойний рівень гри.

Щодо Семенченка, так, у нього проблеми з колінним суглобом, з меніском. Тому зараз приймається рішення: буде подальше оперативне втручання чи не буде – 50 на 50. Зараз чекаємо, але ми дуже розраховуємо на нього. Попри те, що він ще молодий і ще в нього все попереду, це дуже важлива бойова одиниця для нашої команди. Ми розуміємо, що здоров’я – це найважливіше. Тому сприймаємо будь-яке рішення, але будемо розраховувати на нього все одно.