Сергій Разумовський

Гравець збірної України Ігор Корсун порівняв відчуття від виступу на Євро 2022 та 2026 років. Слова футболіста передає пресслужба АФУ.

На свідомість впливає ситуація в Україні. На першому Євро в 2022 році були інші емоції, первинні. Це зовсім відрізняється від того, що відчуваєш зараз. Зараз все по-іншому, в першу чергу, те, що тримаєш в голові. Ігор Корсун

22 січня збірна України з футзалу під керівництвом Олександра Косенка розпочала виступи на чемпіонаті Європи. Старт турніру виявився вкрай невдалим для синьо-жовтих: українці за ходом матчу вели в рахунку, однак не зуміли втримати перевагу та сенсаційно поступилися дебютанту Євро — збірній Вірменії з рахунком 1:2.

Ця поразка суттєво ускладнила турнірне становище команди вже на початку змагань. Після завершення першого туру групового етапу збірна України опинилася на останній позиції в групі B, тож у наступних матчах синьо-жовтим доведеться грати з підвищеною відповідальністю, аби зберегти шанси на вихід до плейоф.

Нагадаємо, гравець збірної Вірменії російського походження після вистражданої перемоги назвав українців «лохами». Це потрапило до ефіру.