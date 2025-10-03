Тренер збірної України пишається підопічними навіть після 0:4 від Португалії
Незважаючи на нищівну поразку, «синьо-жовті» все одно вийшли до півфіналу Євро-2025
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України U-19 Ігор Москвичов прокоментував вихід своїх підопічних до півфіналу юнацького чемпіонату Європи-2025. Слова фахівця передає пресслужба АФУ.
Я дуже радий, що Україна знову у півфіналі, але нашою метою є фінал, тож ми маємо зробити ще один крок. Я пишаюся своєю командою, як і після матчу з Португалією. Попри поразку в тій грі, ми отримали позитивні емоції.
Ми проаналізували попередні матчі Італії та виявили їхні сильні та слабкі сторони. Тому своєю тактикою ми намагалися створити їм якомога більше проблем, а також розробили план дій у захисті.
Нагадаємо, збірна України U-19 у півфіналі Євро-2025 зустрінеться з однолітками з Іспанії. Пряма трансляція матчу Іспанія – Україна.
🇺🇦 Склад збірної України U-19 із футзалу
🧤 Воротарі: Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан), Артем Рибак (SkyUp-Київ Футзал-2), Владислав Швець (ХІТ).
⚽️ Польові гравці: Максим Гайдучик, Станіслав Шклярук, Владислав Камець, Богдан Цап (усі – Любарт), Ростислав Ростківський, Назар Першин, Артур Хібовський (усі – Сокіл), Артем Клімчук (к), Ярослав Савич, Ілля Приходько (усі – Ураган), Олександр Шпак (in.IT), Роман Господенко (Харків), Артем Малиновський (Кардинал Авангард).