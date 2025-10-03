Головний тренер збірної України U-19 Ігор Москвичов прокоментував вихід своїх підопічних до півфіналу юнацького чемпіонату Європи-2025. Слова фахівця передає пресслужба АФУ.

Я дуже радий, що Україна знову у півфіналі, але нашою метою є фінал, тож ми маємо зробити ще один крок. Я пишаюся своєю командою, як і після матчу з Португалією. Попри поразку в тій грі, ми отримали позитивні емоції.

Ми проаналізували попередні матчі Італії та виявили їхні сильні та слабкі сторони. Тому своєю тактикою ми намагалися створити їм якомога більше проблем, а також розробили план дій у захисті.