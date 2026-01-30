Сергій Разумовський

Сформовано повну сітку плей-оф чемпіонату Європи з футзалу 2026. За підсумками групового етапу визначилися всі пари 1/4 фіналу, а також стало зрозуміло, які потенційні протистояння можливі в півфіналі. Вирішальна стадія турніру стартує наприкінці січня та триватиме до 7 лютого включно, коли відбудуться поєдинок за третє місце і фінал.

У чвертьфіналах команди зіграють у два ігрові дні. У суботу, 31 січня, програму відкриє матч Франція – Україна, який розпочнеться о 17:00. Друга зустріч цього дня — Вірменія – Хорватія, стартує о 20:00. У неділю, 1 лютого, вийдуть на майданчик ще дві пари: о 17:00 зіграють Португалія – Бельгія, а о 20:00 заплановано центральне протистояння дня — Іспанія – Італія.

Півфінальні матчі відбудуться у середу, 4 лютого. Переможець пари Франція – Україна зустрінеться з сильнішим у протистоянні Португалія – Бельгія. В іншому півфіналі переможець матчу Вірменія – Хорватія зіграє проти команди, яка пройде далі з пари Іспанія – Італія.

Завершальний день турніру заплановано на суботу, 7 лютого. Саме тоді пройдуть одразу два вирішальні поєдинки: матч за третє місце між командами, що програють у півфіналах, а також фінал, у якому визначиться чемпіон Європи з футзалу 2026.