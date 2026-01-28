Сергій Разумовський

У вирішальному поєдинку групового раунду Євро-2026 з футзалу збірна України, яка проводить матчі у Ризі, здобула надважливу перемогу над збірною Чехії та гарантувала собі місце у плейоф.

Підопічні Олександра Косенка підійшли до цієї зустрічі з різними емоціями: турнір стартував для українців сенсаційною поразкою від збірної Вірменії з рахунком 1:2, після чого команда зуміла зібратися та впевнено переграти збірну Литви 4:1. Перед заключним матчем групи B ситуація була такою, що для виходу до чвертьфіналу Україні вистачало навіть нічиєї, однак синьо-жовті не стали грати на обережність і зробили ставку на активний футзал.

Українська команда від самого початку нав’язала супернику високий темп, надійно діяла в обороні та ефективно використовувала моменти попереду. Упродовж матчу збірна України створила комфортну перевагу, ведучи 4:0, і контролювала перебіг подій на майданчику. Попри спроби збірної Чехії повернути інтригу, українці довели зустріч до перемоги з підсумковим рахунком 5:3.

Завдяки цій звитязі збірна України набрала шість очок, фінішувала другою у групі B, поступившись за підсумком лише збірній Вірменії, яка завершила груповий етап із сімома пунктами. Таким чином українці оформили вихід до чвертьфіналу Євро-2026. Наступний матч команда проведе 31 січня проти збірної Франції — суперника, якого Україна вже перемагала у поєдинку за бронзові медалі чемпіонату світу-2026.