Головний тренер збірної України Олександр Косенко розповів про шанси команди на Євро-2026.

Найбільше за все я не хочу, щоб ми зараз думали про медалі. Так, мрії повинні бути, але нам треба зараз акцентувати увагу на наступному супернику. Нам не треба слухати, хто і що каже. Це чиїсь особисті думки, і вони ніяк не можуть нам допомогти.

Приємно, що нас так високо ставлять, але це може як допомогти, так і подіяти у протилежний бік. Мовляв, якщо нам пророкують півфінал, то вже можна не напружуватися – так виходить? Ні, так не буде не те, що півфіналу, а нічого не буде, якщо ми будемо думати, що вже забронювали місце у півфіналі.

Наразі це взагалі найбільше, про що я не хочу думати. Ми повинні думати та сконцентруватися зараз на конкретних іграх. Тоді ми можемо сподіватись на те, що кудись пройдемо.

Багато хто вже зараз каже, що ми ледь не фаворити Євро. А куди поділися Португалія, Іспанія, інші збірні? Хіба вони розучилися грати? Я не кажу, що ми не можемо це зробити. Ми можемо. Але якщо сконцентруємося конкретно на кожного суперника – тоді ми можемо на щось розраховувати, – заявив Косенко в інтерв'ю 5x5.