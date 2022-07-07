Російські окупанти викрали президента багаторазового чемпіона України
Український гранд з Херсону, президента котрого викрали рашисти, дізнався суперників в Лізі чемпіонів
«Продексім» зіграє в шляху А
21:26
Фото: Продексім
Відбулося жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів з футзалу.
Єдиний представник України «Продексім» потрапив до шляху А. Серед найрейтинговіших команд в елітраунд проходитимуть 3 з 4 команд квартету. З клубом з Херсону в групі зіграють «Бенфіка» (Португалія), «Галадаш» (Угорщина) та «Юнайтед Галац» (Румунія). Ігри пройдуть з 25 по 30 жовтня у Румунії.
Нагадаємо, що президента «Продексіма» Ігоря Колихаєва викрали окупанти.
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