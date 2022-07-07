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Український гранд з Херсону, президента котрого викрали рашисти, дізнався суперників в Лізі чемпіонів

«Продексім» зіграє в шляху А
Футзал
21:26
Український гранд з Херсону, президента котрого викрали рашисти, дізнався суперників в Лізі чемпіонів
Фото: Продексім

Відбулося жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів з футзалу.

Єдиний представник України «Продексім» потрапив до шляху А. Серед найрейтинговіших команд в елітраунд проходитимуть 3 з 4 команд квартету. З клубом з Херсону в групі зіграють «Бенфіка» (Португалія), «Галадаш» (Угорщина) та «Юнайтед Галац» (Румунія). Ігри пройдуть з 25 по 30 жовтня у Румунії.

Нагадаємо, що президента «Продексіма» Ігоря Колихаєва викрали окупанти.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Продексім (футзал) Ліга чемпіонів (футзал)

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