Сергій Стаднюк

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування попереднього та основного раундів футзальної Ліги чемпіонів. Вперше Україна отримала право делегувати до турніру дві команди – чемпіона Екстра-ліги ХІТ і віцечемпіона Аврору, обидва клуби представлять столицю.

Обидва київські клуби розпочнуть свої виступи з основного раунду, шляху «B», де лише переможці своїх квартетів вийдуть до 1/8 фіналу. За результатами жеребкування обидві українські команди потрапили до однієї групи 8. Таким чином, одна з них точно не пройде далі. Проте це збільшує шанси побачити співвітчизників у плей-оф.

Їхніми потенційними суперниками стануть переможці груп A і C попереднього раунду. З «A» суперниками українців можуть стати Єреван (Вірменія), Форца (Північна Македонія), Мурата (Сан-Марино) або Енкамп (Андорра), а серед «C» — одна із команд: Завас (Словенія), АІК (Швеція), Таллінн (Естонія) або Вангюлю (Туреччина).

Матчі Основного раунду пройдуть у період із 26 жовтня по 2 листопада в форматі одного кола. Господаря групи буде визначено пізніше.