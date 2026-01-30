Сергій Разумовський

УЄФА винесла вердикт щодо інциденту за участі гравця збірної Вірменії з футзалу дєніса нєвєдрова після матчу проти України на Євро-2026. Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на УАФ. За підсумками розгляду справи натуралізований гравець, який народився в РФ, отримав один матч дискваліфікації умовно, а також випробувальний термін тривалістю один рік.

Спочатку, після звернення Української асоціації футболу, дисциплінарні органи УЄФА ухвалили рішення про стандартну одноматчеву дискваліфікацію, через яку нєвєдров мав би пропустити одну з ігор турніру. Однак вірменська сторона подала апеляцію, і апеляційний комітет УЄФА її задовольнив, змінивши покарання на умовне.

Після цього УАФ намагалася оскаржити переглянуте рішення, але зворотну апеляцію української сторони відхилили. В УЄФА пояснили це нормою статті 37 Дисциплінарного регламенту: Українська асоціація футболу не має права подавати апеляцію в такому випадку, оскільки, на думку органу, рішення не впливає на неї безпосередньо.

Нагадаємо, скандал виник після завершення матчу першого туру групового етапу Євро-2026, який відбувся 22 січня та завершився перемогою збірної Вірменії з рахунком 2:1. Після фінального свистка нєвєдров на майданчику вигукував образливі вислови на адресу України. Відомо, що квазі-спортсмен народився на території рф, у 2021 році отримав громадянство Вірменії та відтоді виступає за її національну команду. Також у його біографії є чотири матчі за молодіжну збірну росії U-21.

Раніше визначився суперник збірної України у чвертьфіналі Євро-2026.