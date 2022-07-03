Збірна України – бронзовий призер жіночого Євро-2022
У матчі за третє місце жіночого Євро-2022 з футзалу збірна України переграла Угорщину.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги «синьо-жовтих». У середині першого тайму рахунок відкрила Титова.
Практично в дебюті другої половини зустрічі Воловенко подвоїла перевагу команди Олега Шайтанова. І лише під кінець гри Горват оформила гол престижу.
Україна втримала перемогу над Угорщиною. Таким чином, команда стала бронзовим призером чемпіонату Європи.
Нагадаємо, у матч за третє місце «синьо-жовті» потрапили після поразки від Іспанії в півфіналі (0:9). Проте, українкам вдалося реабілітуватися після прикрого результату.
Євро-2022 (жінки), матч за третє місце
Угорщина – Україна 1:2
Голи: Горват, 39 – Титова, 9, Воловенко, 23
Угорщина: Торма, Фюлеп, Тот, Кращенич, Горват, Харгаш, Салькаї, Фабіан, Фольк, Чепрегі, Івегеш, Кото, Варга, Кох.
Україна: Сагайдачна, Гриценко, Скибіна, Дубицька, Форсюк, Кислова, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Бабенко, Єрьоменко, Бурлаченко, Рубан.
Попередження: Івегеш, Фольк – Рубан
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