Сергій Разумовський

Збірна України з футзалу продовжує підготовку до фінальної частини Євро-2026 і перед стартом турніру проведе контрольний матч проти Словенії – однієї з країн-господарів майбутнього чемпіонату Європи. Як повідомляє пресслужба АФУ, товариський поєдинок заплановано на 17 січня. Такий спаринг має стати важливим етапом підготовки для синьо-жовтих, адже гра з командою-господарем дозволяє наблизити умови до максимально бойових і перевірити готовність перед офіційними матчами.

Вже за п’ять днів після цього Україна розпочне виступи на Євро-2026. Перші два матчі групового етапу команда проведе в литовському Каунасі на майданчику Жальгіріс-Арени: 22 січня синьо-жовті зіграють проти Вірменії, а 25 січня зустрінуться з Литвою.

Заключний поєдинок групи, у третьому турі, Україна проведе 28 січня проти Чехії. Цього разу вже у столиці Латвії, на арені Арена Рига. Такий розклад означає, що команді доведеться швидко адаптуватися до різних локацій і логістики турніру, що також є частиною випробування на короткій дистанції.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2026 з футзалу триватиме з 21 січня до 7 лютого. Матчі чемпіонату прийматимуть одразу три міста: Рига (Латвія), Каунас (Литва) та Любляна (Словенія).

Раніше збірна України провела два контрольні матчі проти чинного переможця Євро Португалії.