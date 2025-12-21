Сергій Разумовський

Збірна України продовжує підготовку до чемпіонату Європи, провівши другий спаринг проти збірної Португалії. Цього разу контрольна зустріч вийшла для синьо-жовтих значно складнішою: попри непогані відрізки гри українці поступилися, пропустивши п’ять м’ячів і відповівши лише двома голами.

Перший тайм почався з моментів у виконанні України – кілька хороших нагод було для взяття воріт, зокрема міг відзначатися Ігор Корсун, однак реалізації не вистачило. Натомість португальці свій шанс використали: Паулета скористався помилкою Савенка, який вийшов із воріт, і відправив м’яч у порожню рамку, відкривши рахунок.

Після перерви українці намагалися відігратися, але Португалія отримала простір і регулярно вибігала в небезпечні контратаки. Івану Бєлімову, який вийшов на другий тайм, не раз довелося виручати команду – саме голкіпер певний час утримував синьо-жовтих у грі. Та зупинити суперника повністю не вдалося: Тьягу Бріту реалізував пенальті, після чого португальці швидко довели перевагу до розгромної – Невеш розібрався з обороною України та забив третій, а невдовзі Паз відзначився четвертим м’ячем.

Україна все ж відповіла: Корсун ефектно розіграв штрафний і скоротив відставання до 1:4. Під завісу матчу Назар Швед забив другий гол, однак надії на камбек одразу зруйнував ще один точний удар Паза – фінальний рахунок 5:2 на користь Португалії.

А у попередній зустрічі між цими командами суперники зіграли внічию 1:1.

Товариський матч

Португалія – Україна 5:2

Голи: Паулета, 18, Бріту, 27, Невеш, 30, Паз, 33, 39 – Корсун, 35, Швед, 38

Україна: Савенко, Приходько, Микитюк, Корсун, Фаренюк; Сухов, Микитюк, Абакшин, Швед, Бєлімов, Жук, Фаренюк, Первєєв, Семенченко, Шотурма, Приходько, Чернявський.