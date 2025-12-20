У першому із двох товариських матчів підготовки до Євро-2026 збірна України з футзалу зіграла проти чинних чемпіонів Європи Португалії. Поєдинок відбувся 19 грудня у Тавірі та завершився з рахунком 1:1.

Українці вийшли вперед на 12-й хвилині. Данило Абакшин перехопив м'яч та зробив передачу на Ігоря Корсуна, який успішно переграв голкіпера суперників. Вже за п'ять хвилин Рубен Гоїш відновив рівновагу.

Протягом усієї зустрічі обидві команди створювали моменти, але оборони та воротарі діяли надійно. Незважаючи на зусилля Корсуна та партнерів, рахунок більше не змінився.

Нічия з Португалією перервала вражаючу серію України із 12 перемог поспіль. Другий контрольний матч між збірними відбудеться цієї неділі.

Товариський матч

Португалія — Україна 1:1

Голи: Гоїш, 16 — Корсун, 12