Володимир Кириченко

Двоє українців вийшли у фінал чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики, який проходить у Джакарті (Індонезія).

Назар Чепурний кваліфікувався у опорному стрибку (3-є місце), а Владислав Грико – у багатоборстві (21-е місце).

Богдану Супруну, Ігорю Дишуку, Дмитру Прудку та Святославу Шведу не вдалося вийти у фінали.

Чепурний втретє виступить у фіналі чемпіонату світу у опорному стрибку, а для Грико це перший фінал ЧС у кар’єрі.

Фінал у особистому багатоборстві відбудеться у середу, 22 жовтня, а в опорному стрибку – у суботу, 25 жовтня.

Нагадаємо, що на ЧС-2025 Чепурний виступає лише в опорному стрибку.