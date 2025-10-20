Чепурний та Грико вийшли у фінали чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики
Українці продовжуть боротьбу за медалі турніру у Джакарті
близько 1 години тому
Назар Чепурний / Фото - Facebook
Двоє українців вийшли у фінал чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики, який проходить у Джакарті (Індонезія).
Назар Чепурний кваліфікувався у опорному стрибку (3-є місце), а Владислав Грико – у багатоборстві (21-е місце).
Богдану Супруну, Ігорю Дишуку, Дмитру Прудку та Святославу Шведу не вдалося вийти у фінали.
Чепурний втретє виступить у фіналі чемпіонату світу у опорному стрибку, а для Грико це перший фінал ЧС у кар’єрі.
Фінал у особистому багатоборстві відбудеться у середу, 22 жовтня, а в опорному стрибку – у суботу, 25 жовтня.
Нагадаємо, що на ЧС-2025 Чепурний виступає лише в опорному стрибку.
Поділитись