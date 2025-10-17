Українець Назар Чепурний для Суспільне Спорт розповів, що виступить на чемпіонаті світу-2025 зі спортивної гімнастики лише в опорному стрибку.

«Неправильно поставив [бруси], неправильно розрахував висоту, і палець у мене вийшов у бік. Я подивився на нього, сам собі його вправив, але потім це потребувало певний час. Зараз вже набагато краще, але через біль працюємо, якось так (коментар було взято 8 жовтня – прим.).

Начебто травма невелика, але для такої специфіки роботи як гімнастика треба трошки більшого відновлення. Якраз так вийшло, що нам скасували етап Кубка світу в Парижі й в цей же день, коли ми всі мали їхати в Париж, я почав тренувати нову ускладнену програму на подальші змагання.

На чемпіонаті світу буде тільки стрибок. Взагалі відпрацьовуємо всі шість снарядів потихеньку. Але вже після того, як я травмувався, стало зрозуміло, що на чемпіонат світу треба прийти з тою програмою, яка є. На жаль, ускладнити стрибок по часу вже не встигаю, тому що пропустив два чи три тижні до того моменту поки зміг стрибати. Тому так, поки що тільки стрибок.

На жаль, складність 5,2 бала. Вже перед цим тренував, гадав, що буду вивозити 5,6, хоча б один з них потренував. Але наразі дуже мало часу, і травма дуже небезпечна, щоб з чистого аркушу виконувати такі стрибки... Треба час підготувати їх».