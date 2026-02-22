Олег Гончар

Український гімнаст Назар Чепурний став переможцем першого етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувся в німецькому Котбусі.

Чепурний виборов золоту медаль в опорному стрибку. У фіналі українець продемонстрував найкращий результат, отримавши від суддів 14,716 бала. Ця оцінка дозволила йому випередити суперників та піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу.

Ще одна представниця України Богдана Ковальова виступила у фіналі вправ на колоді. За свій виступ вона набрала 11,566 бала та посіла шосте місце. Етап у Котбусі відкрив новий сезон Кубка світу та став першим міжнародним стартом року для українських гімнастів.