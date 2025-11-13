Володимир Кириченко

Український гімнаст Назар Чепурний відповів на питання Tribuna.com про атмосферу в збірній України зі спортивної гімнастики.

Як взагалі зараз атмосфера в команді?

«Атмосфера нормальна, робоча, як завжди. Після Олімпійських ігор, як деякі люди пішли зі збірної, то атмосфера в рази покращилась. Набагато приємніше стало. Хлопці стали більш дружні, більше відчуття команди в них з’явилося.

Я також стараюся це просувати. В основному атмосфера стала набагато приємнішою і набагато приємніші умови всередині колективу для роботи».

Нагадаємо, срібний призер Олімпіади в Парижі Ілля Ковтун змінив громадянство на хорватське. Ігор Радівілов оголосив про завершення кар’єри, також за збірну не виступає Радомир Стельмах.

На чемпіонаті світу-2025 Чепурний завоював бронзову медаль в опорному стрибку.