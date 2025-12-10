FIG офіційно перейменована у World Gymnastics
Федерація підкреслила глобальну місію
близько 1 години тому
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) офіційно змінила назву на World Gymnastics. Про це повідомили у зверненні організації.
«World Gymnastics чітко відображає нашу місію — бути глобальним центром для спортсменів, тренерів, уболівальників і партнерів. Це не просто ребрендинг, а обіцянка вивести спорт на новий рівень і розширити доступ до гімнастики у світі. Гімнастика — один із найбільш надихаючих видів спорту, і нова назва фіксує цю енергію для майбутніх поколінь».
Зміна набуде чинності негайно. Логотип, сайт і соціальні мережі вже оновлені.
Нагадаємо, Міжнародна федерація гімнастики надала ще 23 росіянам нейтральний статус.
