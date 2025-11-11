Міжнародна федерація гімнастики надала ще 23 росіянам нейтральний статус
FIG збирає терористів до купи
близько 1 години тому
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) надала ще 23 представникам російської гімнастики нейтральний статус. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.
Зазначимо, що тренерка Оксана Скалдіна – уродженка Запоріжжя, вихованка школи Дерюгіних, багаторазова чемпіонка світу та Європи, бронзова призерка Олімпіади-1992.
Загалом нейтральний статус мають 348 представників гімнастики.
Спортивна гімнастика
Спортсмени: Катерина Андрєєва, Діана Гайнуліна, Мілана Каюмова, Анна Смирнова, Єлизавета Ус, Севда Шукюрова, Матвій Акіньшин, Тимофій Акіньшин, Арсеній Духно, Євген Поленніков, Данило Смирнов.
Тренери та персонал: Людмила Манько, Марина Плетинецька, Олександра Семенова, Іван Куликов, Дмитро Куров, Олександр Пугач, Олександр Сафошкін, Сергій Степаненко, Валентин Суходольський.
Художня гімнастика
Спортсмени: Єва Чевтаєва.
Тренери та персонал: Оксана Скалдіна і Віра Штельбаумс.
Нагадаємо, напередодні українка Христина Погранична виграла міжнародний турнір у Франції.
