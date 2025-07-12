Ковтун пройде річний карантин перед дебютом за Хорватію
Ілля зможе виступати за нову збірну з липня 2026 року
14 хвилин тому
Колишній український гімнаст Ілля Ковтун, який нещодавно змінив спортивне громадянство на хорватське, має пройти річний карантин, перш ніж зможе виступати за нову національну команду.
Як повідомляє Суспільне Спорт, термін карантину триватиме до 10 липня 2026 року. Це означає, що Ковтун зможе виступити за Хорватію вже на чемпіонаті Європи в серпні та чемпіонаті світу в жовтні 2026 року.
Офіційно. Ковтун змінив громадянство — гімнаст тепер представлятиме Хорватію.