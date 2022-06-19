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Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії

Українці взяли чотири медалі на етапі Кубку виклику
Спортивна гімнастика
18:47
Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії

Українські гімнасти Ігор Радівілов і Петро Пахнюк завоювали ще дві золоті нагороди на етапі Кубку світового виклику FIG в Капері, Словенія.

Після перемоги у вправах на кільцях Радівілов також став найкращим в опорному стрибку – 14,800 бала.

В свою чергу, Пахнюк спочатку завоював срібло у вправах на коні, а потім додав до нього золото на паралельних брусах – 14,400 бала.


Сергій Лук'яненко
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Ігор Радівілов Петро Пахнюк

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