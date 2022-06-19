Українці завоювали золото і срібло на етапі Кубку виклику
Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії
Українці взяли чотири медалі на етапі Кубку виклику
18:47
Українські гімнасти Ігор Радівілов і Петро Пахнюк завоювали ще дві золоті нагороди на етапі Кубку світового виклику FIG в Капері, Словенія.
Після перемоги у вправах на кільцях Радівілов також став найкращим в опорному стрибку – 14,800 бала.
В свою чергу, Пахнюк спочатку завоював срібло у вправах на коні, а потім додав до нього золото на паралельних брусах – 14,400 бала.