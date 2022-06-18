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Хокей. Ліга чемпіонів. Клагенфурт - Донбас

Українці завоювали золото і срібло на етапі Кубку виклику

І це був лише перший день фіналів
Спортивна гімнастика
22:46
Українці завоювали золото і срібло на етапі Кубку виклику

Українські гімнасти Ігор Радівілов і Петро Пахнюк завоювали золоту і срібну нагороди на етапі Кубку світового виклику FIG в Капері, Словенія.

Радівілов виграв змагання у вправах на кільцях. Його результат – 14,050 бала.

В свою чергу, Пахнюк став другим у вправах на коні (13,750 бала).

Варто відзначити, що Радівілов виграв кваліфікацію в опорному стрибку, а Пахнюк – другим у вправах на паралельних брусах. На цих снарядах їм ще належить провести фінали.

Раніше Радівілов виграв змагання в Осієку.

Сергій Лук'яненко
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Ігор Радівілов Петро Пахнюк

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