Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії
Радівілов, Ковтун та компанія візьмуть участь у складі збірної України на чемпіонаті Європи
Континентальна першість пройде в серпні в Мюнхені
17:24
Континентальна першість відбудеться в Мюнхені (Німеччина) з 11 по 21 серпня. Про це повідомляє uropeangymnastics.com.
Чоловічу команду України представлять 5 гімнастів: Ілля Ковтун, Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Микита Мельников.
У складі жіночої збірної виступлять Юлія Касьяненко, Валерія Осипова, Єлизавета Губарева, Вікторія Іваненко та Катерина Куліній.
На юніорському турнірі України представлять Радомир Стельмах, Дмитро Прудко, Юліан Юзіфішин, Назар Васильківський, Іван Рудій, Анна Лащевская та Анастасія Зубкова.
Раніше Радівілов та Пахнюк завоювали золоті медалі на етапі Кубка світового виклику FIG в Капері, Словенія.