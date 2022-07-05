Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняАвтор законопроєкту про дозвіл спортсменам із закордонними контрактами виїжджати з України: «Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність»
Зараз в ефірі
19:30
THE FOOTBALL REVIEW. Прем’єра
19:30
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Північна Македонія - Україна

Радівілов, Ковтун та компанія візьмуть участь у складі збірної України на чемпіонаті Європи

Континентальна першість пройде в серпні в Мюнхені
Спортивна гімнастика
17:24
Радівілов, Ковтун та компанія візьмуть участь у складі збірної України на чемпіонаті Європи
Збірна України зі спортивної гімнастики оприлюднила склади чоловічої і жіночої команд, які виступлять на чемпіонаті Європи.

Континентальна першість відбудеться в Мюнхені (Німеччина) з 11 по 21 серпня. Про це повідомляє uropeangymnastics.com.

Чоловічу команду України представлять 5 гімнастів: Ілля Ковтун, Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Микита Мельников.

У складі жіночої збірної виступлять Юлія Касьяненко, Валерія Осипова, Єлизавета Губарева, Вікторія Іваненко та Катерина Куліній.

На юніорському турнірі України представлять Радомир Стельмах, Дмитро Прудко, Юліан Юзіфішин, Назар Васильківський, Іван Рудій, Анна Лащевская та Анастасія Зубкова.

Раніше Радівілов та Пахнюк завоювали золоті медалі на етапі Кубка світового виклику FIG в Капері, Словенія.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ігор Радівілов Петро Пахнюк збірна України (спортивна гімнастика)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії
Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії
Спортивна гімнастика
19 червня 18:47
Українці завоювали золото і срібло на етапі Кубку виклику
Українці завоювали золото і срібло на етапі Кубку виклику
Спортивна гімнастика
18 червня 22:46
Радівілов завоював золоту медаль на етапі Кубка світового виклику
Радівілов завоював золоту медаль на етапі Кубка світового виклику
Спортивна гімнастика
12 червня 19:49
1
Радівілов та Пахнюк представлять Україну на етапі Кубка світового виклику в Осієку
Радівілов та Пахнюк представлять Україну на етапі Кубка світового виклику в Осієку
Спортивна гімнастика
07 червня 12:23

Новини: Спортивна гімнастика

Радівілов, Ковтун та компанія візьмуть участь у складі збірної України на чемпіонаті Європи
Радівілов, Ковтун та компанія візьмуть участь у складі збірної України на чемпіонаті Європи
17:24
Стелла Захарова: «В рашці люди до сих пір зомбовані, залякані, недалекі»
Стелла Захарова: «В рашці люди до сих пір зомбовані, залякані, недалекі»
12:45
Путінського гімнаста через острах санкцій не допустили до кубка росії
Путінського гімнаста через острах санкцій не допустили до кубка росії
03 липня 11:41
Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»
Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»
27 червня 20:19
Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії
Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії
19 червня 18:47
Українці завоювали золото і срібло на етапі Кубку виклику
Українці завоювали золото і срібло на етапі Кубку виклику
18 червня 22:46
Радівілов завоював золоту медаль на етапі Кубка світового виклику
Радівілов завоював золоту медаль на етапі Кубка світового виклику
12 червня 19:49
Тренер Ковтуна: «Не дивлячись на травму, ми стартували і, слава богу, отримали перемогу»
Тренер Ковтуна: «Не дивлячись на травму, ми стартували і, слава богу, отримали перемогу»
11 червня 10:40
Ковтун у складі свого клубу виграв бронзу чемпіонату Франції
Ковтун у складі свого клубу виграв бронзу чемпіонату Франції
11 червня 09:58
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини