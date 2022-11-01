Радівілов: «Моя підготовка пройшла досить добре»

Призер Олімпійських ігор українець Ігор Радівілов в коментарі порталу gymnovosti.com висловився про старт чемпіонату світу і підготовку до нього.

Після чемпіонату Європи я повернувся в Україну і тренувався в центрі олімпійської підготовки під Києвом. Була відмінна атмосфера і створені найкращі умови, тому ні дискомфорту, ні страху ми не відчували. Я думаю, що моя підготовка пройшла досить добре, і сподіваюся, що цей турнір продовжиться для мене. Після чемпіонату світу повертаюся до Києва, а після цього у мене буде кілька змагань в Бундеслізі».