Радівілов: «Ми важко працюємо, аби прапор України підіймався на п’єдесталах по всьому світу»
Радівілов: «Моя підготовка пройшла досить добре»
Українець після чемпіонату світу повернеться до Києва
08:58
Призер Олімпійських ігор українець Ігор Радівілов в коментарі порталу gymnovosti.com висловився про старт чемпіонату світу і підготовку до нього.
«На чемпіонаті світу на кожному снаряді по одній команді і тому все пройшло швидко, але після кілець довелося моментально відновлюватися. Мені важко дається таке швидке відновлення і тому в опорному стрибку я відчув невеликий дискомфорт. Але я дуже радий, що сьогодні мені вдалося подолати свій фізичний і психологічний стан. Тепер я сподіваюся і вірю, що мого результату буде досить для виходу в фінал.
Після чемпіонату Європи я повернувся в Україну і тренувався в центрі олімпійської підготовки під Києвом. Була відмінна атмосфера і створені найкращі умови, тому ні дискомфорту, ні страху ми не відчували. Я думаю, що моя підготовка пройшла досить добре, і сподіваюся, що цей турнір продовжиться для мене. Після чемпіонату світу повертаюся до Києва, а після цього у мене буде кілька змагань в Бундеслізі».
Нагадаємо, українські гімнастки вперше за 4 роки не змогли вийти ні в один фінал на чемпіонаті світу.
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