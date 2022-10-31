Чемпіонка Токіо-2020 в опорному стрибку сенсаційно не кваліфікувалася в фінал ЧС в цьому виді
Українські гімнастки вперше за 4 роки не змогли вийти в жоден фінал на чемпіонаті світу
Наші спортсменки залишаються без ліцензій на Олімпіаду-2024
31 жовтня 11:37
Валерія Осіпова / Фото - FacebookЗавершилася жіноча кваліфікація на ліцензійному чемпіонаті світу-2022 зі спортивної гімнастики в Ліверпулі (Великобританія).
Нашим спортсменкам не вдалося вийти в жоден з фіналів змагальної програми.
Маргарита Козловська, Діана Савельєва, Єлизавета Губарєва, Валерія Осіпова та Юлія Касьяненко залишилися без медалей турніру.
В особистому багатоборстві кращий результат показала Касьяненко, яка зайняла 62-е місце з 47.866 балами за сумою чотирьох вправ. Другою серед українок стала Осіпова (72-е місце, 47.398), а третьою – Козловська (91-е місце, 45.199).
Кращим результатом для України на брусах стало 57-е місце Губарєвої (12.766 бала).
На колоді і в вільних вправах кращою серед українок стала Касьяненко, яка зайняла 60-е (11.833) та 70-е (12.333) місця відповідно.
У командних змаганнях Україна зайняла останнє, 23-е місце, заробивши в сумі 142.729 бала. Таким чином, наші дівчата не змогли вийти фінал змагань.
Відзначимо, що жіноча збірна України вперше за чотири роки не кваліфікувалася ні в один фінал на ЧС.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Токіо-2020 та чемпіонка світу-2021 в опорному стрибку бразилійка Ребека Андраде несподівано залишилася без фіналу в цьому виді на планетарному форумі-2022.
Коментарі 0