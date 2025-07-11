Олег Гончар

9–10 липня в Лозанні відбулось засідання виконавчого комітету Міжнародної федерації гімнастики (FIG), де переглянули правила надання нейтрального статусу російським спортсменам.

Оновлені правила дозволяють росіянам виступати під егідою FIG не лише в особистих, а й у групових та командних дисциплінах.

Спортсмени, яким раніше відмовили в нейтральному статусі, зможуть повторно подати заявки.

Президент Федерації гімнастики Росії Олег Бєлозьоров заявив, що всі їх аргументи врахували, але вони хочуть відновлення повноцінної участі в міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація фехтування допустила 40 спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонат світу.