Російським гімнастам дозволили виступати в командних змаганнях
FIG оновила правила, дозволивши участь росіян у групових змаганнях
21 хвилину тому
9–10 липня в Лозанні відбулось засідання виконавчого комітету Міжнародної федерації гімнастики (FIG), де переглянули правила надання нейтрального статусу російським спортсменам.
Оновлені правила дозволяють росіянам виступати під егідою FIG не лише в особистих, а й у групових та командних дисциплінах.
Спортсмени, яким раніше відмовили в нейтральному статусі, зможуть повторно подати заявки.
Президент Федерації гімнастики Росії Олег Бєлозьоров заявив, що всі їх аргументи врахували, але вони хочуть відновлення повноцінної участі в міжнародних змаганнях.
Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація фехтування допустила 40 спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонат світу.