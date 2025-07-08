FIE допустила 40 спортсменів з росії та білорусі на чемпіонат світу
Серед них – прихильники путіна
11 хвилин тому
Фехтування / Фото - Yahoo
Міжнародна федерація фехтування (FIE) на своєму офіційному сайті опублікувала список нейтральних спортсменів, які допущені до участі на чемпіонаті світу у Тбілісі (Грузія).
Допуск на планетарний форум отримали 40 нейтральних фехтувальників з російським та білоруським паспортами.
Серед них – майор армії рф Софія Велика, а також Яна Єгорян – лейтенант, Ольга Нікітіна та Олександра Михайлова.
Також, попри рекомендації МОК, FIE допустила нейтральних спортсменів до участі у командному турнірі.
Світова першість пройде з 22 до 26 липня.
Нагадаємо, збірна України посіла третє місце в медальному заліку чемпіонату Європи з фехтування.
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