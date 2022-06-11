Тренер Ковтуна: «Не дивлячись на травму, ми стартували і, слава богу, отримали перемогу»

Тренер гімнаста Іллі Ковтуна Ірина Надюк в Instagram прокоментувала виграну своїм підопічним бронзову медаль чемпіонату Франції в складі клубу Etoile de Monaco.



Ми це зробили – здобули легендарну, омріяну й так довго роками чекану й непохитно бажану для Монако командну бронзу.

Неймовірне – ймовірне. Усе завжди здійсненне через кропітку працю й злагоджену командну роботу, спільні максимальні зусилля з вірою в себе, наші сили та у єдність команди.

Не дивлячись на травму, ми стартували й, дякувати богу, маємо перемогу.

Україна, ти – найкраща та всесильна, понад усе і всіх єдина та неймовірна. Україна, ти – непохитно вільна та незламно і нездоланно справжня переможниця над усіма ворогами.

Україна, твій народ – найкращий на планеті, котрий на всіх фронтах усьому світові на ділі й ділом показує та демонструє перемогу за своїй землі, свободу та життя.

Низький уклін усім, хто боронить нашу рідну неньку й усіма силами допомагає.

Дякуємо за чисте небо над головою за шанс та можливість дихати й жити, своїй державі та своєму люду на нашому фронті допомагати».