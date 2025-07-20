Українка Таїсія Онофрійчук здобула срібло на Кубку світу в Мілані
Українка випередила росіянку з Кіпру
близько 6 годин тому
У Мілані на етапі Кубка світу з художньої гімнастики 17-річна українка Таїсія Онофрійчук виборола срібну медаль у вправах зі стрічкою, набравши 28,250 бала.
Юна гімнастка випередила спортсменку з російським походженням Віру Туголукову, яка виступає за Кіпр і посіла третє місце з результатом 28,150. Золото здобула італійка Софія Раффаелі, отримавши 28,800 бала.
Для Онофрійчук це не перше досягнення на турнірі, бо раніше вона завоювала бронзу в багатоборстві та срібло у вправах з обручем, підтвердивши свій високий рівень.
Кубок світу з художньої гімнастики, Мілан, Італія
Фінал вправ зі стрічкою
Софія Раффаелі (Італія) – 28,800
Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,250
Віра Туголукова (Кіпр) – 28,150