Таїсія Онофрійчук виборола «срібло» у фіналі з обручем на Кубку світу в Мілані
17-річна українська гімнастка знову серед призерок престижного міжнародного турніру
близько 9 годин тому
На етапі Кубка світу з художньої гімнастики, що триває в Мілані, українка Таїсія Онофрійчук завоювала срібну медаль у фіналі вправи з обручем. 17-річна гімнастка отримала 30,000 бала, поступившись лише фаворитці змагань – італійці Софії Раффаелі (30,100).
Ще одна представниця України Поліна Каріка завершила виступ на 4-му місці, набравши 28,550 бала.
Підсумки фіналу у вправі з обручем (КС, Мілан):
Софія Раффаелі (Італія) – 30,100
Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,000
Стіляна Ніколова (Болгарія) – 29,450
Поліна Каріка (Україна) – 28,550
Це вже друга нагорода Онофрійчук на турнірі в Італії – раніше вона піднялася на п’єдестал у багатоборстві, де завоювала бронзу.