Верняєв: «Вчу українську мову, з репетитором працюю, уроки роблю. Час прийшов»

Але олімпійський чемпіон попросив не перегинати

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв зізнався FootballHub, що зараз, після початку повномасштабної війни, посилено вчить українську мову:

«Я зараз вчу українську мову. Я хотів спробувати українською інтерв'ю дати, але я ще не готовий, не хочу сильно перекручувати, мені потрібно позайматися. Я вже з репетитором працюю, уроки роблю. Сподіваюся, найближчим часом я вже буду спокійно розмовляти українською мовою.

Як англійську люди вчать, так я зараз українську. Цікаво. Згадуєш шкільні роки. Ну і я вважаю, що час настав. Особливо зараз. Зрозуміло, не зловтішатися, не перегинати, але українську мова потрібно знати».

Раніше Верняєв заявив, що кров мирних українців на руках рашистів.