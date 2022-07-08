Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»
Верняєв: «Вчу українську мову, з репетитором працюю, уроки роблю. Час прийшов»
Але олімпійський чемпіон попросив не перегинати
10:36
Олімпійський чемпіон Олег Верняєв зізнався FootballHub, що зараз, після початку повномасштабної війни, посилено вчить українську мову:
«Я зараз вчу українську мову. Я хотів спробувати українською інтерв'ю дати, але я ще не готовий, не хочу сильно перекручувати, мені потрібно позайматися. Я вже з репетитором працюю, уроки роблю. Сподіваюся, найближчим часом я вже буду спокійно розмовляти українською мовою.
Як англійську люди вчать, так я зараз українську. Цікаво. Згадуєш шкільні роки. Ну і я вважаю, що час настав. Особливо зараз. Зрозуміло, не зловтішатися, не перегинати, але українську мова потрібно знати».
Раніше Верняєв заявив, що кров мирних українців на руках рашистів.
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