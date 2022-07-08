Верняєв: «Якщо мені скоротять дискваліфікацію до двох років, то постараюся повернутися»

Чемпіон Європи, світу та Олімпійських ігор Олег Верняєв заявив FootballHub, що хоче повернутися в спорт після дискваліфікації, але все залежить від апеляції:

Якщо вийде скоротити термін до двох років, щоб дискваліфікація закінчилася в 2022 році, то, я не знаю, важко повернутися після двох років без тренувань, але я постараюся. Я зроблю все, що залежить від мене. А там вже як здоров'я дасть.

Якщо підвішений стан, то це один настрій. А якщо скажуть, що все – в листопаді 2022 у мене зелене світло, то, ясна річ, це інший настрій – зал-зал-зал. Тоді ти просто відмовляєшся від усього і просто працюєш.

Я хочу ще раз пройти олімпійський цикл зі своїм тренером. Подарувати йому цю радість. Плюс для себе.

Просто якби це було справедливо – це одне. А оскільки це незрозуміла ситуація, неясно звідки воно у мене все з'явилося, а потім у нас купа конфліктів в збірній, все одночасно...

Я просто хочу повернутися і поставити все на свої місця ».