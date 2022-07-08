Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:45
Телемагазин
11:55
TOTAL COMBAT

«Я неправильно лояльно ставився до росіян». Верняєв шкодує, що раніше говорив про спорт поза політикою

Олімпійський чемпіон, за його словами «перевзувся на бік своєї країни»
Спортивна гімнастика
11:17
«Я неправильно лояльно ставився до росіян». Верняєв шкодує, що раніше говорив про спорт поза політикою

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв в інтерв'ю FootballHub розповів про те, як змінилося його мислення після початку повномаштабної війни і зізнався, що жалкує про свою поведінку до цього:

«Чи змінилося щось на Донбасі? Літніх людей вже не переконаєш, занадто молоді, які наслухалися всього, там теж багато неадекватних думок. Але, мені здається, я все частіше починаю чути, що люди ставлять питання: «Чому раніше такого не було? Чому раніше не бомбили, а тепер бомблять?» Починають якось аналізувати і щось думати. Але цього мало.

Я вважаю, чесно, всі ті, хто хочуть «руского міра», нехай валять в росію, їдуть в росію. А Донецьк – це завжди був і є Україна. Не знаю, може я це грубо сказав, але... Це як ти приїдеш до мене додому і скажеш: «Все, ця кімната тепер моя, не заходь сюди». І я: «Ну так, вона ж завжди твоєю була». Маячня якась.

Я з 2012 року не був в Донецьку. Мені дуже хотілося б потрапити в Донецьк. Це дитинство, це ностальгія. Як мінімум, на «Донбас-Арену» потрапити.

Коли для мене почалася війна? Після 24 лютого всі конкретно кордони розставили і вибрали свою сторону. Як це не сумно говорити, але багато людей кажуть: «Війна нас не стосувалася, значить все нормально було».

З Донецьком зв'язок був, ми розуміли, що це все лише розповіді про бомбардування – його особливо ніхто не бомбив. Це зараз вони розуміють, що таке бомбардування. Ми якось спокійніше ставилися. Але зараз я розумію, що це була велика помилка.

Я кардинально поміняв свою думку. Від росіян я повідписувався, повидаляв всі фото, де було щось таке, і контакту з ними немає.

Раніше не було такої різкої потреби припиняти спілкування, як зараз, не було таких ситуацій. Неправильно лояльно ставився.

Я теж раніше говорив, що спорт – поза політикою. Але це була моя величезна помилка. Кардинально моя думка змінилося буквально через кілька тижнів після початку війни, коли мені почали писати з росії: «Чувак, як ти так перевзувся, як ти так переодягнувся, ти ж завжди був такий і такий... Ти що, віриш в це все? »

Я кажу: «Я не вірю, грубо кажучи, ні вашим, ні нашим ЗМІ. Я вірю, наприклад, дівчинці знайомій, яка в Ірпені просиділа сама два тижні. Те, що вона бачила, що вона мені розповідала, тому я і вірю. Вірю, що у мене біля будинку в Вишневому прилетіло в три приватні будинки. В це я вірю. А в те, що ви розповідаєте – вірте самі. Це ви любите слухати і терпіти. Терпіть самі. А я дивлюся на факти».

Мені з Харкова Ваня Криленко, мій друг розповідав історії. Цього і ворогові не побажаєш.

Вони не писали мені, не питали, як у мене справи, чи в безпеці я. Писали тільки: «Ти що, гониш, перевзувся?» Я кажу: «Так, перевзувся кардинально на бік своєї країни і все інше мене взагалі не цікавить. Все, що було – забудьте».

Сенсу вже шкодувати про те, що у мене тоді були інші думки. Це було неправильно. Але краще пізніше, ніж ніколи».

Раніше Верняєв заявив, що почав посилено вчити українську мову.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олег Верняєв

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Верняєв: «Вчу українську мову, з репетитором працюю, уроки роблю. Час прийшов»
Верняєв: «Вчу українську мову, з репетитором працюю, уроки роблю. Час прийшов»
Спортивна гімнастика
10:36
Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»
Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»
Спортивна гімнастика
27 червня 20:19
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Тема дня
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Інші
10 червня 23:18
3
Верняєв: «Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк»
Верняєв: «Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк»
Спортивна гімнастика
08 червня 14:51

Новини: Спортивна гімнастика

«Я неправильно лояльно ставився до росіян». Верняєв шкодує, що раніше говорив про спорт поза політикою
«Я неправильно лояльно ставився до росіян». Верняєв шкодує, що раніше говорив про спорт поза політикою
11:17
Верняєв: «Вчу українську мову, з репетитором працюю, уроки роблю. Час прийшов»
Верняєв: «Вчу українську мову, з репетитором працюю, уроки роблю. Час прийшов»
10:36
Радівілов, Ковтун та компанія візьмуть участь у складі збірної України на чемпіонаті Європи
Радівілов, Ковтун та компанія візьмуть участь у складі збірної України на чемпіонаті Європи
05 липня 17:24
Стелла Захарова: «В рашці люди до сих пір зомбовані, залякані, недалекі»
Стелла Захарова: «В рашці люди до сих пір зомбовані, залякані, недалекі»
05 липня 12:45
Путінського гімнаста через острах санкцій не допустили до кубка росії
Путінського гімнаста через острах санкцій не допустили до кубка росії
03 липня 11:41
Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»
Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»
27 червня 20:19
Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії
Радівілов і Пахнюк виграли два золота на змаганнях в Словенії
19 червня 18:47
Українці завоювали золото і срібло на етапі Кубку виклику
Українці завоювали золото і срібло на етапі Кубку виклику
18 червня 22:46
Радівілов завоював золоту медаль на етапі Кубка світового виклику
Радівілов завоював золоту медаль на етапі Кубка світового виклику
12 червня 19:49
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Бокс Професійний бокс
01 липня 10:41
4
Всі новини